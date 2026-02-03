Isparta’nın Işıkkent Mahallesi’nde yer alan Şehit Göksel Koç Ortaokulu, eğitim dışı bir olayla şehrin gündemine oturdu. Öğrencilerin kullanımına açık olan tuvaletlere güvenlik kamerası yerleştirildiğinin ortaya çıkması, hem yerel düzeyde hem de sosyal medya mecralarında büyük bir infiale yol açtı. Velilerin sert tepkileri ve kamuoyunda oluşan baskı sonrasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü duruma el koyarak geniş çaplı bir idari süreç başlattı.

Görüntüler sosyal medyaya düştü

Olayın fitilini ateşleyen gelişme, okulun tuvalet alanlarına kurulan kameralara ait görsellerin dijital platformlarda hızla yayılması oldu. Çocuklarının mahremiyetinin ihlal edildiğini savunan öğrenci velileri, okul yönetimine karşı birleşerek duruma tepki gösterdi. Kişisel verilerin korunması ve çocuk hakları çerçevesinde kabul edilemez bulunan bu uygulama, kısa sürede Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncelikli gündem maddesi haline geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden resmi açıklama ve idari hamle

Konunun hassasiyeti üzerine sessizliğini bozan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada meselenin titizlikle takip edildiğini vurguladı. Açıklamada, iddiaların merkezindeki olayla ilgili gerekli tüm teknik ve hukuki incelemelerin başlatıldığı, sürecin her aşamasının müdürlük tarafından yakından izlendiği belirtildi. Kamuoyunu rahatlatmaya yönelik bu açıklamanın ardından, soruşturmanın selameti açısından kritik bir karar alındı.

Okul müdürü görevden alındı, kameralar söküldü

Müfettişlerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, okulun mevcut müdürü Ö.K. hakkındaki ilk karar verildi. Görevinden uzaklaştırılan okul müdürü, tedbiren başka bir eğitim kurumuna öğretmen olarak görevlendirildi. İncelemelerin derinleşmesiyle birlikte, tartışmaların odağındaki kameralar bulundukları yerlerden ivedilikle sökülerek kaldırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, okullardaki güvenlik ve mahremiyet dengesini korumak adına benzer denetimlerini sıkılaştıracağı öğrenildi.