Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması, yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişleyerek sürüyor. Soruşturmanın merkezinde, sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmesi yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Sercan Yaşar’ın cep telefonunda yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda isme ulaşıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda başlatılan yeni işlemler kapsamında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Ela Rumeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cebeci hakkında yapılan adli işlemler sonrası yasaklı madde testinin pozitif çıktığı bilgisi dosyaya yansıdı.

“Test sonucu gerçeği yansıtmıyor”

Tutuklanmasının ardından iddialara ilişkin açıklama yapan Ela Rumeysa Cebeci, yasaklı madde kullanmadığını ileri sürdü. Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak’ın aktardığına göre Cebeci, ifadesi öncesinde, “Yakın zamanda estetik ameliyat oldum. yasaklı maddeyi hayatımda görmedim. Adli Tıp’taki test sonuçları yanlış” şeklinde konuştu.

Ünlü isimler gözaltına alındı

Ela Rumeysa Cebeci’nin tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında bu sabah oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bazı isimler adreslerinde bulunamadı

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı açıklandı. Bu kişilere yönelik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı

Soruşturma dosyasında yurt dışında bulundukları tespit edilen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yetkililer, şüphelilerin Türkiye’ye giriş yapmaları halinde haklarında işlem yapılacağını bildirdi.