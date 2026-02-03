NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesinin ardından uygulanması planlanan güvenlik garantilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, bazı Avrupalı müttefiklerin barış anlaşması sonrası Ukrayna’ya asker konuşlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Parlamentosu’nda net mesajlar

Mark Rutte, Ukrayna Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Ukrayna halkının direncine dikkat çekti. Savaşın sona erdirilmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Rutte, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın gelecek nesiller için hayati önem taşıdığını ifade etti.

“Kalıcı barış için güçlü güvenlik garantileri şart”

Rutte, Ukrayna’nın sadece güçlü silahlı kuvvetlere değil, aynı zamanda sağlam güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu belirterek, ABD, Avrupa ve Kanada’nın, Kiev’in Rusya ile bir barış anlaşmasına varabilmesi için gerekli güvenceleri vermeye hazır olduklarını teyit ettiğini söyledi.

Gönüllüler Koalisyonu’nda ilerleme sağlandı

Açıklamasında “Gönüllüler Koalisyonu”na da değinen Rutte, geçen ay Paris’te düzenlenen ve Volodimir Zelenskiy’nin de katıldığı toplantıda güvenlik garantileri konusunda cesaret verici adımlar atıldığını dile getirdi.

Barış sonrası sahada askeri varlık olacak

Barış anlaşmasının ardından Ukrayna’da konuşlandırılacak askeri güce ilişkin konuşan Rutte, bazı Avrupalı ülkelerin bu konuda net taahhütlerde bulunduğunu açıkladı.

“Karada askerler, havada savaş jetleri ve Karadeniz’de gemiler olacak” diyen Rutte, ABD’nin ise daha çok arka planda güvence sağlayıcı bir rol üstleneceğini, diğer ülkelerin ise farklı destek mekanizmalarıyla sürece katkı sunacağını ifade etti.

“Zor seçimler kaçınılmaz”

Sürecin kolay olmayacağına dikkat çeken Rutte, güvenlik garantilerinin sağlam olmasının kritik olduğunu vurguladı.

Ukrayna’nın yaşadığı kayıpların ve fedakarlıkların yeniden riske atılmaması gerektiğini belirten Rutte, geçmişteki Budapeşte Memorandumu ve Minsk Anlaşmaları gibi deneyimlerin tekrar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Askeri yardımlar PURL sistemiyle sürüyor

NATO’nun askeri yardımları koordine etmeyi sürdürdüğünü aktaran Rutte, “Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)” aracılığıyla milyarlarca dolarlık askeri ekipmanın Ukrayna’ya ulaştırıldığını kaydetti.

Bu sistem sayesinde Patriot bataryaları için kullanılan füzelerin büyük bölümünün ve hava savunma mühimmatının temin edildiği bildirildi.

“Rusya ağır bir bedel ödüyor”

Rutte, doğrudan görüşmelerin sürmesinin önemli bir gelişme olduğunu ancak Rusya’nın saldırılarına devam etmesinin barış konusundaki samimiyetsizliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Rusya’nın bugüne kadar 1 milyondan fazla kayıp verdiğini dile getiren Rutte, Kremlin’in ağır bedel ödemesine rağmen savaşta hedeflerine ulaşamadığını savundu.

