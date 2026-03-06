İran'a ait bir savaş gemisi, Hint Okyanusu'nda ABD denizaltısı tarafından batırılmıştı. Olayın ardından Hindistan, uluslararası kamuoyunda yoğun eleştirilerin odağı haline geldi. Bazı çevreler, Hindistan'ı "ihanet ülkesi" olarak nitelendirdi.

İran'ın misillemesi

Yaşanan gelişmelerin ardından İran, Basra Körfezi'nde demirleyen 38 Hint ticaret gemisini alıkoydu. Hindistan yönetimi, mahsur kalan gemilerle ilgili yardım talebi için ABD Donanması ile iletişime geçti, ancak Washington'dan henüz resmi bir yanıt gelmedi. Bölgedeki gerginlik sürerken, gemilerin durumu uluslararası gözlemciler tarafından yakından takip ediliyor.

“Siz İsrail'in büyük bir dostu...”

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinde Knesset’te milletvekillerine hitap ederek "iki ülke arasındaki dostluk, saygı ve ortaklık bağlarını güçlendirme" sözü verdi. Havalimanında Modi'yi karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mecliste yaptığı konuşmada, "Narendra, benim değerli dostum. Buradaki varlığınızdan daha fazla duygulandığım bir an olmamıştı. Siz İsrail'in büyük bir dostu, İsrail-Hindistan ittifakının savunucusu ve dünya sahnesinde büyük bir lidersiniz" ifadelerini kullandı.