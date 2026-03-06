Son Mühür/ Osman Günden- Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’in Ortadoğu’daki gerilim ve erken seçim olasılığına dair sorularını yanıtlayan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye’nin dış tehditlere karşı en güçlü kalkanının "demokratik bir yenilenme" olduğunu vurguladı.

Dış tehditler ve iç kırılganlık ilişkisi

Ortadoğu’daki sıcak gelişmeleri değerlendiren Zeynel Emre, bir ülkenin saldırılara karşı en zayıf anının iç huzurun bozulduğu dönemler olduğunu belirtti. Kutuplaşma, kötü yönetim ve yolsuzluğun ülkeleri dış müdahalelere açık hale getirdiğini savunan Emre, "Baskıcı rejimler ve canından bezmiş halk kitleleri, bir ülkeyi dışarıdan gelecek saldırılar karşısında kırılgan kılar. Bizim temel iddiamız Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şahıs devleti olamayacağıdır," ifadelerini kullandı.

"Liyakat ve eşitlik güvenliğin teminatıdır"

Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine dikkat çeken Emre, devlet kurumlarının hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmaması gerektiğini hatırlattı. Mevcut iktidar döneminde liyakatin zedelendiğini iddia eden CHP Sözcüsü, "Sınavlarda çalınan sorulardan sahte diplomalara, eş-dost ilişkisiyle atanan büyükelçilere kadar pek çok skandala şahit olduk. Oysa yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olduğu, özgür medyanın ve güçlü kurumların bulunduğu bir Türkiye, her türlü dış tehdide karşı çok daha hazırlıklı olacaktır," dedi.

Savunma Sanayii ve "Tek Adam" eleştirisi

Türkiye’nin savunma envanteri üzerinden hükümetin dış politikasını eleştiren Emre, somut örneklerle mevcut sistemin zafiyet yarattığını savundu. F-35 ve S-400 süreçlerini hatırlatan Emre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 yıldır envantere yeni bir uçak katılamadı. Parasını verdiğimiz F-35’leri alamıyoruz; S-400’leri ise aldık ama kuramıyoruz. Eğer ilişkiler iddia edildiği kadar iyiyse ya paramızı ya uçağımızı almalıydınız. Bu çelişkiler yumağı, tek adam sisteminin getirdiği zaafların bir sonucudur."

"Yeni dünya düzeninde tek çözüm sandık"

Konuşmasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen Zeynel Emre, Türkiye’nin küresel risklerden korunması için taze bir kana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Emre, "Bu ülkede ne kadar erken seçime gidilirse, kurumlara dayalı düzen ne kadar çabuk tesis edilirse, yeni dünya düzeninde karşı karşıya olduğumuz riskler de o kadar azalacaktır," diyerek demokratik değişimin stratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

