Son Mühür - Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan anne ve babanın cansız bedenlerine ulaşıldı. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde dün sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen göçükte, anne Emine, baba Levent ve çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ile Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı. Ekipler, gün boyunca ve gece saatlerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Tedbir amacıyla çevrede bulunan 12 bina boşaltılırken, bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını güvenli şekilde sürdürebilmesi için olay yeri demir bariyerlerle çevrildi. Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, enkazdaki molozları kovalarla taşırken, büyük beton bloklar vinç yardımıyla kaldırıldı.

Ekipler, zaman zaman çalışmalara ara verip çevrede sessizlik sağlayarak dinleme yaptı. Bu çalışmalar sonucunda, dün öğleden sonra 12 yaşındaki Muhammet Emir’in, bir süre sonra ise 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa’nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ailenin en büyük çocuğu olan 18 yaşındaki Dilara Bilir, yaklaşık 8 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen genç kız, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Çocukların kurtarılmasının ardından, ekipler anne ve babayı çıkarmaya odaklandı. Kolonları ahşap desteklerle güçlendirip enkazda açıklıklar oluşturarak çiftin bulunduğu alana ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. Dün akşam ve gece boyunca süren çalışmalar sonucunda, yaklaşık 19 saat sonra önce baba Levent, kısa bir süre sonra da anne Emine Bilir’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Çift, sedyeyle ambulansa taşınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.