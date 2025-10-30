Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerine göre, sıcaklıkların güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Sis uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile batısında, Kuzey Ege’de, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Karadeniz’in iç bölgelerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi tahmin ediliyor.

Pastırma sıcakları geliyor

AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 20°C’nin üzerine çıkacağını açıkladı. İstanbul’da son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından pastırma sıcaklarının etkisini göstereceği belirtiliyor.

30 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Çanakkale – 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İstanbul – 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Kırklareli – 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Denizli – 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İzmir – 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Muğla – 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana – 30°C

Az bulutlu ve açık

Antalya – 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Hatay – 27°C

Az bulutlu ve açık

Isparta – 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 18°C

Az bulutlu ve açık

Eskişehir – 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Konya – 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Nevşehir – 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu – 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Düzce – 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Sinop – 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Zonguldak – 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Rize – 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Samsun – 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Trabzon – 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 10°C

Parçalı bulutlu

Kars – 10°C

Parçalı bulutlu

Malatya – 18°C

Az bulutlu ve açık

Van – 13°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 23°C

Az bulutlu ve açık

Gaziantep – 24°C

Az bulutlu ve açık

Mardin – 21°C

Az bulutlu ve açık

Siirt – 23°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi