Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerine göre, sıcaklıkların güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Sis uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile batısında, Kuzey Ege’de, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Karadeniz’in iç bölgelerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi tahmin ediliyor.
Pastırma sıcakları geliyor
AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 20°C’nin üzerine çıkacağını açıkladı. İstanbul’da son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından pastırma sıcaklarının etkisini göstereceği belirtiliyor.
30 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
Bursa – 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Çanakkale – 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul – 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli – 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Denizli – 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir – 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Muğla – 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana – 30°C
Az bulutlu ve açık
Antalya – 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Hatay – 27°C
Az bulutlu ve açık
Isparta – 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 18°C
Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Konya – 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Nevşehir – 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu – 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Düzce – 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Sinop – 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Zonguldak – 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Rize – 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 10°C
Parçalı bulutlu
Kars – 10°C
Parçalı bulutlu
Malatya – 18°C
Az bulutlu ve açık
Van – 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 23°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 24°C
Az bulutlu ve açık
Mardin – 21°C
Az bulutlu ve açık
Siirt – 23°C
Az bulutlu ve açık