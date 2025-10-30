Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava tahminlerine göre, sıcaklıkların güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Sis uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile batısında, Kuzey Ege’de, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Karadeniz’in iç bölgelerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi tahmin ediliyor.

Pastırma sıcakları geliyor

AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 20°C’nin üzerine çıkacağını açıkladı. İstanbul’da son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından pastırma sıcaklarının etkisini göstereceği belirtiliyor. 30 Ekim 2025 Hava durumu MARMARA Bursa – 21°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Çanakkale – 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İstanbul – 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Kırklareli – 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu EGE Afyonkarahisar – 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Denizli – 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İzmir – 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Muğla – 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu AKDENİZ Adana – 30°C Az bulutlu ve açık Antalya – 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Hatay – 27°C Az bulutlu ve açık Isparta – 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Ankara – 18°C Az bulutlu ve açık Eskişehir – 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Konya – 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Nevşehir – 16°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Bolu – 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Düzce – 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Sinop – 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Zonguldak – 21°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya – 19°C Parçalı ve az bulutlu Rize – 19°C Parçalı ve az bulutlu Samsun – 20°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon – 18°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Erzurum – 10°C Parçalı bulutlu Kars – 10°C Parçalı bulutlu Malatya – 18°C Az bulutlu ve açık Van – 13°C Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır – 23°C Az bulutlu ve açık Gaziantep – 24°C Az bulutlu ve açık Mardin – 21°C Az bulutlu ve açık Siirt – 23°C Az bulutlu ve açık