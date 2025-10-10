Son Mühür - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki ateşkes planını değerlendirerek planın tarihi bir başarıya dönüşebileceğini belirtti. Putin, bu açıklamayı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi için bulunduğu Tacikistan’da düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Putin'den ilk yorum

Yaklaşık yarım saat süren basın toplantısında dünya gündemine dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump’ın, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmayı sona erdirmeyi ve Gazze Şeridi’nde kalıcı ateşkes sağlamayı hedefleyen Gazze Planı’nı ele alan Putin, “Barış sürecine katılımımız gerekebilir. Rusya, Gazze’deki sorunun çözümüne katkıda bulunabilecek imkanlara sahiptir. Ayrıca varılan anlaşmaların uygulanması sırasında yaşanabilecek aksaklıkları gidermek için öneriler sunabilir” dedi.

Filistin devleti vurgusu

Putin, gazetecilerin Trump’ın Gazze Planı konusunda Rusya’nın desteğini aldığı yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine, "Asıl mesele Filistin devletinin kurulmasıdır. Planı detaylıca incelemedim. Ancak bölgede Gazze'de yönetimin zaman içinde Filistin'e devredilmesi güvenliğin sağlanması için bir barış gücü oluşturulmasını öngörülüyor. Orta Doğu'daki durum çok çarpıcı. Trump, çaba gösterdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı planı uygulayabilirse bu tarihi bir başarı olur" ifadelerini kullandı.

Ukrayna meselesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne layık olup olmadığına dair soruya yanıt veren Putin, “ABD Başkanı’nın bu ödülü hak edip etmediğini bana söylemek doğru olmaz; ancak Trump uzun süredir devam eden krizleri çözmek için önemli çabalar harcıyor. Ukrayna’daki krizi çözme konusunda kararlı ve samimi olduğuna inanıyorum. Bazı konularda başarılı, bazı konularda değil; fakat zor krizleri çözmek için gayret gösteriyor” dedi.