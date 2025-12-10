Son Mühür- Dünyanın gerilimli coğrafyalar haritasına son eklenen adres Tayland ve Kamboçya oldu.

Tayland ve Kamboçya birbirlerini sınır saldırılarında sivilleri hedef almakla suçluyor.

Güneydoğu Asya'daki komşu ülkeler , Pazartesi günü başlayan çatışmalardan birbirlerini sorumlu tutuyor ve aylardır süregelen gerginliğe diplomatik bir çözüm bulma konusunda anlaşmazlık içindeler.

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden başlayan çatışmalar sürerken, Kamboçya’dan fırlatılan bazı roketlerin Tayland’da bir hastanenin yakınına düştüğü belirtildi.

Kamboçya, güvenlik gerekçeleri ve ailelerinin endişelerini gerekçe göstererek Tayland'daki Güneydoğu Asya Oyunları'ndan sporcularını çektiğini duyurdu.



Devreye ABD girebilir...



İki komşu ülke arasında yükselen tansiyon ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi.

Trump'ın Pennsylvania'daki bir miting sonrası gazetecilere konuşan Trump, de Güneydoğu Asya'daki yeniden alevlenen düşmanlıkları durdurmak için harekete geçeceği sinyallerini vermişti.

Trump, bu konuşmasında Pakistan-Hindistan ve İsrail-İran arasındaki savaşlar gibi durdurmaya yardımcı olduğunu iddia etmiş ve "Üzgünüm ama Kamboçya-Tayland anlaşması bugün başladı ve yarın telefonla görüşmem gerekecek. Başka kim 'Bir telefon açıp Tayland ve Kamboçya gibi çok güçlü iki ülke arasındaki savaşı durduracağım' diyebilir ki?" diye ekledi.



Tayland Dışişleri Bakanı Salı günü verdiği bir röportajda , müzakereler için herhangi bir potansiyel görmediğini ve durumun üçüncü taraf arabuluculuğuna elverişli olmadığını söylemişti.

Trump en son Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle komşusu Ruanda arasında barış sağladığını iddia etmiş ancak Kongo'da Ruanda destekli milislerin saldırılarının durmadığı ortaya çıkmıştı.