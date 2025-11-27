Son Mühür- Gazeteci Rojda Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gözaltına alındığını duyurdu. Altıntaş, süreçle ilgili bilgileri adım adım kamuoyuyla paylaşmayı sürdürdü.

Gözaltı bilgisini sosyal medyadan duyurdu

Altıntaş, X hesabı üzerinden yaptığı ilk paylaşımda “Gözaltına alınıyorum” ifadelerini kullanarak gözaltı sürecini açıkladı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Aranmam olduğu söylendi”

Altıntaş, gözaltına alındıktan bir süre sonra yaptığı ikinci paylaşımda, yetkililerin kendisine mart ayından bu yana hakkında bir arama kaydı bulunduğunu söylediğini aktardı. Altıntaş, “Haseki Hastanesi’nde sağlık kontrolü gerçekleştirdik” diyerek işlemlerin sürdüğünü belirtti.

Sağlık kontrollerinin ardından işlemler devam ediyor

Gazeteci Altıntaş’ın sağlık kontrolünün ardından emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, sürece ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.