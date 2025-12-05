Ordu’nun Korgan ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Osman Metan (62), genç yaşta göç ettiği Almanya’da eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar mali danışman olarak çalıştı. Duisburg kentinde yaşayan Metan, 1988 yılında Alman vatandaşlığına geçti. 2015’te emekli olan Metan, Türkiye’ye dönerek Fatsa ilçesinde yaşamaya başladı.

Çifte vatandaşlık aldı, bir ay sonra sürprizle karşılaştı

Metan, 2024 yılında yeniden Türk vatandaşlığına geçmek için ‘çifte vatandaşlık’ başvurusunda bulundu. Temmuz ayında onaylanan başvurunun ardından Türkiye’de yaşamını sürdüren 3 çocuk ve 5 torun sahibi Metan, yaklaşık bir ay önce trafik denetiminde otomobili durdurulduğunda beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Rutin kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, Metan’ın sistemde asker kaçağı olarak göründüğünü bildirdi.

Askerlik şubesine başvurdu, heyet raporu beklenecek

Olayın ardından askerlik şubesine giderek durumu izah eden Metan’a Ordu Devlet Hastanesi’nde sağlık kuruluna girmesi için tebligat verildi. Şu anda askerlik yükümlülüğünün sağlık raporuyla netleşeceğini belirten Metan, süreci takip ediyor.

“Sağlığım el verirse görevimi yaparım”

Askerlik durumuna ilişkin belirsizliğin kendisi için de yeni bir süreç olduğunu söyleyen Metan, şu ifadeleri kullandı:

“Şu an askerlik durumum sağlık raporuyla netlik kazanacak. Artık askere gidecek miyim, gitmeyecek miyim bilmiyorum. Sağlık durumum buna el verecek mi belli değil. İnşallah sağlığım el verirse askere giderim. Görevimi yapar, dönerim.”