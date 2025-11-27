Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkenin en kapsamlı toplu konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"ne yönelik olağanüstü ilgiyi kamuoyuna duyurdu. Bakan Kurum, projenin başladığı tarihten itibaren gelen yoğun müracaatların, projenin tarihsel önemini pekiştirdiğini belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek başvurulu konut hareketi

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada, başvuruların resmi olarak başladığı 10 Kasım tarihinden itibaren projeye gösterilen ilgiden büyük gurur duyduklarını ifade etti. Kurum, "İftiharla söylüyorum ki; bu süreçte 5 milyon 314 bin vatandaşımız müracaat etmiştir" dedi. Bu muazzam katılım sayısının, "Yüzyılın Konut Projesi"ni benzersiz bir konuma taşıdığının altını çizdi:

"Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır."

Bakan Kurum'dan vatandaşa güven vurgusu

Bakan Kurum, projeye gösterilen bu rekor düzeydeki teveccühün ardındaki temel nedeni de dile getirdi. Vatandaşların projeye olan inancının, devlet ve hükümetin politikalarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti. Kurum, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır."