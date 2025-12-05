Son Mühür - Rekabet Kurulu, Türkiye’nin önde gelen dizi yapım şirketlerinden Med Yapım ve Ay Yapım’a toplam 124 milyon lira ceza verdi. Kurul, iki şirketin ortak dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin sona erdirileceğini belirtirken, "Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak. Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına, alıcıların Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek" açıklamasını yaptı.

Med Yapım ve Ay Yapım’a, MA Distribution Televizyon ve Filmcilik AŞ (MADD) aracılığıyla Türk dizilerinin yurt dışında ortak dağıtımı sırasında ortaya çıkan rekabet sorunları ve iş gücü piyasalarında hassas bilgi paylaşımı eylemleri nedeniyle soruşturma açıldığı hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, soruşturmanın taahhüt ve uzlaşma yöntemleri çerçevesinde Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandığı ifade edildi.

Soruşturma sonucunda kesilen cezalara ilişkin bilgi verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çalışan ücretlerine ilişkin güncel ve rekabete hassas bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak suretiyle ilgili kanunu ihlal etmeleri nedeniyle, Ay Yapım'a 76 milyon lira ve Med Yapım'a 48 milyon tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu firmalarca üretilen dizilerin MADD vasıtasıyla yurt dışına ortak dağıtımı faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan rekabet sorunlarına ilişkin olarak ise taraflarca sunulan yapısal ve davranışsal nitelikteki taahhütler, Kurulca kabul edilerek taraflar hakkında bağlayıcı hale getirilmiştir."

MADD'in varlığına son verilecek