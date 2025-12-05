Son Mühür - Rekabet Kurulu, Türkiye’nin önde gelen dizi yapım şirketlerinden Med Yapım ve Ay Yapım’a toplam 124 milyon lira ceza verdi. Kurul, iki şirketin ortak dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin sona erdirileceğini belirtirken, "Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak. Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına, alıcıların Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek" açıklamasını yaptı.
'Yurt dışına ortak' dağıtımı ayrıntısı
Med Yapım ve Ay Yapım’a, MA Distribution Televizyon ve Filmcilik AŞ (MADD) aracılığıyla Türk dizilerinin yurt dışında ortak dağıtımı sırasında ortaya çıkan rekabet sorunları ve iş gücü piyasalarında hassas bilgi paylaşımı eylemleri nedeniyle soruşturma açıldığı hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, soruşturmanın taahhüt ve uzlaşma yöntemleri çerçevesinde Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandığı ifade edildi.
Soruşturma sonucunda kesilen cezalara ilişkin bilgi verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çalışan ücretlerine ilişkin güncel ve rekabete hassas bilgileri karşılıklı olarak paylaşmak suretiyle ilgili kanunu ihlal etmeleri nedeniyle, Ay Yapım'a 76 milyon lira ve Med Yapım'a 48 milyon tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu firmalarca üretilen dizilerin MADD vasıtasıyla yurt dışına ortak dağıtımı faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan rekabet sorunlarına ilişkin olarak ise taraflarca sunulan yapısal ve davranışsal nitelikteki taahhütler, Kurulca kabul edilerek taraflar hakkında bağlayıcı hale getirilmiştir."
MADD'in varlığına son verilecek
Açıklamada, sunulan taahhüde göre MADD’in faaliyetinin sonlandırılacağı ve Ay Yapım ile Med Yapım’ın başka ortak dağıtım faaliyetlerinde bulunmayacağı bildirildi. Ayrıca, MADD’in elden çıkarılması süresince şirketin tam işlevsel bir ortak girişim olarak faaliyet göstermeye devam edeceği ve ana şirketlerden bağımsız profesyonel yöneticiler tarafından yönetileceği vurgulandı.
Açıklamada, MADD’in uygun alıcıya devrine kadar geçecek yaklaşık 12 aylık süreçte, söz konusu firmaların çalışanları arasında rekabete hassas bilgi akışının tamamen önlenmesine yönelik kapsamlı önlemler alınacağı vurgulandı ve şunlar kaydedildi:
"İlgili taahhüdün süresi içerisinde yerine getirilememesi halinde ise taraflardan birinin MADD'deki hisselerinin tamamını diğer hissedara devretmesi yahut MADD'in tasfiye edilmesi taahhüt edilmiştir. Ay Yapım ve Med Yapım'ın dağıtım faaliyetleri sadece kendi yapımlarıyla sınırlı olacak. Dağıtım faaliyetinin yürütülmediği durumda içerikler, bağımsız dağıtıcılar üzerinden sunulacak. Yapımcılık ve dağıtım faaliyetinin birlikte yürütüldüğü durumda, yine aynı faaliyetleri birlikte yürüten başka teşebbüslerle ortaklık veya ortak kontrol ilişkisi kurulmayacak. Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak. Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına, alıcıların Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek. Dizi ve içerikler yurt dışındaki müşterilere eşit, şeffaf ve ayrı ayrı satılabilir şekilde sunulacak."