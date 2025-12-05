Son Mühür- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında modernizasyonu sağlamak amacıyla akıllı sayaç sistemlerinin kurulumu, işletilmesi, mevcut sayaçların yenilenmesi ve toplanan verilerin yönetimine ilişkin yeni usul ve esasları belirledi. Kurumun "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları" Resmi Gazete'de yayımlanarak sektörde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Yeni tesislerde akıllı sayaç zorunluluğu

Yeni düzenlemeye göre, ilk defa sayaç takılacak yerlerde belirli koşullar altında akıllı sayaç zorunluluğu getiriliyor. Özellikle, ortak sayaç panosu bulunan ve bu panoda 4 adet veya daha fazla sayaç tesis edilmesi gereken durumlarda, sistem Akıllı Sayaç PRO ile haberleşme irtibatı kurabilen Akıllı Sayaç EKO tipinde sayaçlar kurulacak.

Yüksek tüketimli kullanıcılarda değişim takvimi

Uzaktan haberleşme özelliği olmayan mevcut sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirilmesi konusunda ise öncelik yüksek tüketime sahip kullanıcılara verildi. Önceki yıl tüketimi veya yıl içinde gerçekleştirdiği tüketim 10 megavatsaatin (MWh) üzerinde olan kullanım yerlerindeki sayaçlar, dağıtım şirketleri tarafından Akıllı Sayaç PRO ile değiştirilecek.

Dağıtım şirketleri için bu değişim süreci takvime bağlandı: Değiştirilmesi gereken tüm sayaçlara oranı, 1 Ocak 2027 tarihine kadar %70'e, 1 Ocak 2028 tarihine kadar ise %100'e ulaştırılacak. Bu süreçte, tedarikçisini seçme hakkını kullanan tüketicilere öncelik verilecek ve yüksek tüketimli noktalardan başlanarak değişim tamamlanacak.

Dağıtım şirketlerine izleme ve veri yükümlülüğü

Düzenleme, elektrik dağıtım şirketlerine önemli izleme ve raporlama sorumlulukları yüklüyor. Dağıtım şirketleri, uzaktan haberleşme özellikli sayaçların tesis edildiği andan itibaren uzaktan haberleşme durumlarını sürekli izlemekle yükümlü olacak. Ayrıca, oluşacak tüm haberleşme problemleri, tarih ve zaman bilgisi detaylı olarak kayıt altına alınacak.

Toplanan akıllı sayaç verileri, dağıtım şirketi tarafından belirlenen standart veri formatında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)'a düzenli olarak iletilecek. Bu sayede hem piyasa operatörünün hem de kullanıcıların verilere erişimi sağlanmış olacak.

Yeni usul ve esaslar, sektörde büyük bir teknolojik dönüşümü tetikleyecek olup, 1 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.