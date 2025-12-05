Son Mühür- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Silivri Cezaevi’nde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, farklı isimlerle yaptığı görüşmelerde öne çıkan başlıkları kamuoyu ile paylaştı.

“Ziyaret ettiğim herkesin morali yüksekti”

Özdağ, Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı, Ali Sukas ve Aykut Erdoğdu’yu ziyaret ettiğini, Buğra Gökçe ile görüşme fırsatı bulduğunu ve Tayfun Kahraman ile son Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. Yaptığı açıklamada, görüştüğü isimlerin genel olarak morallerinin yüksek olduğunu ifade eden Özdağ, bu durumun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Tayfun Kahraman: “AYM kararları uygulanmazsa hukuki güvence nasıl sağlanır?”

Özdağ, Tayfun Kahraman’ın, Anayasa Mahkemesi’nin en üst yargı organı olduğu gerçeğine rağmen alınan kararların uygulanmamasına yönelik ciddi bir sorgulama içinde olduğunu aktardı. Kahraman’ın, “Eğer Anayasa Mahkemesi kararları hayata geçirilmiyorsa, bireyler hukuk karşısında nasıl bir güvenceye sahip olabilir?” sorusunu yönelttiğini dile getiren Özdağ, bu sorunun yanıtlanmaya muhtaç ve son derece haklı bir soru olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının hayata geçirilmesi adına gerekli adımların atılmasının önemine ve Adalet Bakanlığı’nın süreci hızlandırması gerektiğine dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu: “Savunmamı kamuoyu önünde yapmak istiyorum”

Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye de değinen Özdağ, İmamoğlu’nun yargı sürecinin bir an önce başlamasını istediğini aktardı. İmamoğlu’nun, savunmasını TRT ekranlarında, canlı yayınla yapmak istediğini dile getirdiğini belirten Özdağ, “İddianameye ve ileri sürülen iddialara güveniliyorsa, bunun kamuoyunun önünde tartışılmasına da açık olunmalı” yönündeki ifadelerini paylaştı.

Fatih Altaylı: “Kararı kabullenmek zorunda bırakılan bir süreç”

Fatih Altaylı ile de görüşme gerçekleştirdiğini belirten Özdağ, Altaylı’nın verilen karara yönelik şaşkınlığının sürdüğünü, ancak içinde bulunulan yeni hukuki atmosferi kabullenmek zorunda kaldığını gözlemlediğini söyledi. Altaylı’nın kararı içine sindirmese de mevcut koşulları “olağan bir sonuç” olarak görmek zorunda bırakıldığını ifade etti.

“Hukukun evrensel ilkelerine dönülen bir Türkiye temennisi”

Açıklamasının sonunda Türkiye’de “düşman ceza hukuku” olarak tanımladığı uygulamaların son bulduğu bir dönemin, önümüzdeki seçimlerin ardından mümkün olacağına dair temennisini dile getiren Özdağ, hukuk devleti ilkesinin yeniden güç kazanması gerektiğinin altını çizdi.