Son Mühür- İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında televizyon dünyasının tanınan isimleri bir kez daha gündeme oturdu. Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV sunucusu Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk spikeri Merve Acet, “yasaklı madde kullanma” iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından ünlü isimler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Merve Ahu Sarı’nın geçen hafta tutuklandığı ortaya çıktı

Beyaz TV’de “Doğru Yer Doğru Zaman” programında spikerlik yapan Merve Ahu Sarı hakkında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sarı’nın, aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklandığı öğrenildi. Bu bilgi, operasyonun kapsamının sanılandan daha geniş olduğunu ortaya koydu.

Televizyon yöneticileri de mercek altında

Soruşturmanın yalnızca ekran yüzleriyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Bazı televizyon kanallarının üst düzey yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldığı, dosyanın geniş bir yapıya sahip olduğu ifade ediliyor. Emniyet birimlerinin operasyonu farklı başlıklar altında sürdürdüğü, yeni gözaltıların gelebileceği bildirildi.