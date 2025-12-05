Son Mühür - Sözcü TV’de genel yayın yönetmeni de dahil 14 gazetecinin işten çıkarılması büyük yankı uyandırdı. Dün ise deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Sözcü grubundan ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından medya kulislerinde dolaşan “Sedat Peker bağlantısı” iddialarına Peker’in avukatı Ersan Barkın’dan yanıt geldi.

Timur Soykan yalanladı

Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV’deki yayınında Barkın’ın açıklamalarını aktardı. Soykan’ın verdiği bilgiye göre Barkın, iddiaları sert bir şekilde yalanlayarak, "İddia öyle dayanaksız ve gerçekten uzak ki açıklama yapmak bile garip. Sözcü'nün tek sahibi Burak Akbay'dır, başka hiçbir paydaşı yoktur." ifadelerini kullandı.

''Sedat Peker'le hiçbir ilgisi yok''

Sözcü TV yönetiminin avukatlığını yeni üstlendiği yönündeki iddialara da açıklık getiren Barkın, görevinin yalnızca iki aydır devam ettiğini ifade etti. Barkın, "Bu durumun Sedat Peker'le hiçbir ilgisi yoktur" diyerek tartışmaya netlik kazandırdı. Ayrıca Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’nin başına geçmesini Peker’in desteklediği yönündeki iddiaları da doğrulamadı.