Son Mühür- Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finali öncesinde maç programı ve organizasyon detayları netleşti. Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek dev derbi, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak.

Başlama saati değiştirildi

Normal koşullarda 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da oynanması planlanan karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada; meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda final maçının daha erken bir saatte oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Derbi ATV ekranlarında

Türk futbolunun ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

Final maçında bilet fiyatları güncellendi

Yarı final müsabakalarında 1.000 TL ile 2.500 TL arasında değişen bilet fiyatları, final karşılaşmasıyla birlikte yeniden belirlenmişti. Passo üzerinden satışa sunulan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şu şekilde açıklanmıştı:

Galatasaray A.Ş. – Batı Tribün: 3.000 TL

Fenerbahçe A.Ş. – Doğu Tribün: 3.000 TL

Galatasaray A.Ş. – Güney Tribün: 1.500 TL

Fenerbahçe A.Ş. – Kuzey Tribün: 1.500 TL