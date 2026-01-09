Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe, 2026 Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Galatasaray yarı finalde Trabzonspor'u, Fenerbahçe ise Samsunspor'u eleyerek finale yükseldi. İki takım da kupayı müzesine götürmek ve önemli bir gelir elde etmek için mücadele edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak final maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Peki Süper Kupa şampiyonu ne kadar para kazanacak? İşte merak edilen detaylar.

Süper Kupa para ödülü ne kadar?

2026 Turkcell Süper Kupa finali için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sabit bir para ödülü rakamı resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllarda Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Süper Kupa finallerinde takımların 3-4 milyon euro gelir elde edeceği belirtilmişti. Ancak bu yılki organizasyonda şampiyona verilecek para ödülü henüz netleşmedi.

Süper Kupa gelirleri nasıl paylaşılır?

Kulüpler gelirlerini yayın hakları, sponsorluk ve reklam gelirlerinden elde ediyor. Organizasyonda kulüplerin alacağı para, maçlardan elde edilen toplam gelirin dağıtımına göre belirleniyor. TFF öncelikle toplam gelirden masrafları ve vergileri düşüyor, ardından kalan tutarın yüzde 20'sini federasyon payı olarak ayırıyor.

Kalan gelir kulüpler arasında paylaşılırken, galip gelen takımlar kendi maç gelirlerinin yüzde 60'ını, mağlup olanlar ise yüzde 40'ını alıyor. Bu sistemle şampiyon takım, yarı final ve final gelirlerinin yanı sıra başarıya bağlı olarak daha fazla kazanç elde ediyor.

Süper Kupa bilet fiyatları ne kadar?

Final maçı için bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Galatasaray taraftarı (Batı Tribün): 3.000 TL

Fenerbahçe taraftarı (Doğu Tribün): 3.000 TL

Galatasaray taraftarı (Güney Tribün): 1.500 TL

Fenerbahçe taraftarı (Kuzey Tribün): 1.500 TL

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman?

İki ezeli rakip 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Maç ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türk futbolunun en büyük derbisinde kazanan taraf, kupanın yanı sıra önemli bir geliri de kasasına koyacak.