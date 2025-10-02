Son Mühür- Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Beşiktaş derbisini yönetecek hakem açıklandı.

Yasin Kol düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbide görev alacak ismi duyurdu. Buna göre ezeli rakipler arasında oynanacak karşılaşmada hakem Yasin Kol görev yapacak.

Derbi için geri sayım

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, iki takımın da taraftarları için büyük önem taşıyor. Derbi öncesinde gözler hem sahadaki mücadeleye hem de Yasin Kol’un yönetimine çevrildi.