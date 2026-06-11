Son Mühür- Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Magazin dünyasını sallayan operasyon siyaset ve iş dünyasına kadar uzandı.

22 şüpheli gözaltına alındı!

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CHP'li vekilin oğlu da şüpheliler arasında!

Ünlülere yönelik büyük uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çifte soruşturma kapsamında, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

Evinde arama yapılıyor

Hakkında yakalama kararı olan Beker'in Tulumtaş’taki ikametgahında arama yapıldığı, ikametinde bulunmayan Beker’in yakalanamadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan ünlüler tam liste

1.⁠ ⁠⁠Ayşe Hatun ÖNAL

2.⁠ ⁠⁠Tolga ÇAM

3.⁠ ⁠⁠Ferhan KAYA

4.⁠ ⁠⁠Murat SAYGI

5.⁠ ⁠⁠Enis Ahmet ONAT

6.⁠ ⁠Ahmet KAROĞLU

7.⁠ ⁠Emre TARİ

8.⁠ ⁠Hasan VATAN

9.⁠ ⁠Kerimcan DURMAZ

10.⁠ ⁠Kenan DOĞULU

11.⁠ ⁠Beren SAAT

12.⁠ ⁠Mehmet Cem KARCI

13.⁠ ⁠Berdan MARDİNİ

14.⁠ ⁠Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15.⁠ ⁠Ozan DOĞULU

16.⁠ ⁠Yaşar İPEK

17.⁠ ⁠Mehmet YILDIZ

18.⁠ ⁠Tessy RAMOS CORREİRA

19.⁠ ⁠Enis ARIKAN

20.⁠ ⁠Rafet Eren YORULMAZER

21.⁠ ⁠Ali Efe BEZCİ

22.⁠ ⁠Selin CİĞERCİ