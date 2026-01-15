Son Mühür - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland’ın egemenliğinin ihlal edilmesi durumunda bunun “emsali görülmemiş” sonuçlara yol açacağını ifade etti. Fransa’nın başkenti Paris’te Macron’un katılımıyla Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon’un basına yaptığı açıklamada, Macron’un Bakanlar Kurulu’nda Grönland konusunu gündeme getirdiği belirtildi. Macron’un, Fransa’nın Grönland’daki gelişmeleri yakından izlediğini ve Danimarka’nın egemenliği konusunda dayanışma içinde olunacağını vurguladığı aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Grönland hakkındaki açıklamaları hafife almıyoruz: eğer Avrupalı ve müttefik bir ülkenin egemenliği ihlal edilirse, eşi benzeri görülmemiş zincirleme sonuçlar olur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarına değinerek, “Donald Trump’ın niyeti ciddi ve artık son derece ciddiye alınmalı” ifadelerini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise sabah saatlerinde katıldığı RTL radyosunda, Fransa’nın Grönland’ın başkenti Nuuk’ta 6 Şubat’ta bir konsolosluk açacağını açıklamıştı.

''Tatbikata Fransa'nın katılmasına karar verdim''

Öte yandan Macron son yaptığı açıklamada, Almanya'nın ardından bölgeye 2. askeri sevkiyatın Fransa tarafından yapılacağını söyledi ve ilk askeri unsurların yola çıktığını duyurdu.

Macron'un konuyla ilgili son yaptığı açıklama şu şekilde:

''Danimarka'nın talebi üzerine, Danimarka tarafından Grönland'da düzenlenen ortak tatbikata Fransa'nın katılmasına karar verdim. İlk Fransız askeri unsurları halihazırda yola çıkmış durumda. Diğerleri de onları takip edecek.''

"Onlar sadece korkudan altına yapacak...''

Öte yandan, Rusya'dan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Danimarka'nın ABD'nin Grönland'ı ilhak etmesini engellemek için hiçbir şey yapmayacağını söyledi:

"Onlar sadece korkudan altına yapacak ve Grönland'ı terk edecekler."

Trump'ın Grönland için isteği

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’a ilişkin yöneltilen sorulara, “Grönland’ı biz almazsak Rusya ya da Çin alır. Ben görevde olduğum sürece buna izin vermem. Askeri varlık tek başına yeterli değil, mülkiyet sahibi olunması gerekir” yanıtını vermişti. Çin ve Rusya’ya ait denizaltılar ile savaş gemilerinin Grönland çevresinde faaliyet gösterdiğini öne süren Trump, buna müsaade etmeyeceklerini ve “bir şekilde Grönland’ı alacaklarını” dile getirmişti.

Trump, Grönland’ı alma isteğinin NATO ülkeleri arasındaki birlikteliği zedeleyip zedelemeyeceği yönündeki soruya ise, “Onların bize ihtiyacı, bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla” şeklinde cevap vermişti. Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise daha önce ABD’den gelen, egemenliğin devrini de kapsayan bu tür yaklaşımları reddettiğini açıklamıştı.