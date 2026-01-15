Son Mühür - Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle, tedbir amacıyla bazı illerde eğitim ve öğretime ara verildi.

15 Ocak 2026 Hangi illerde okullar tatil edildi?

Tunceli’de yoğun buzlanma ve don olayları sebebiyle 15 Ocak Perşembe günü il genelinde, üniversite hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ordu’da Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim durduruldu. Fatsa, Çatalpınar ve İkizce ilçelerinin yüksek kesimlerindeki bazı okullarda ders yapılmayacak. Korgan ve Kumru ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler idari izinli kabul edildi.

Sinop’ta buzlanma tehlikesi nedeniyle Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildi.

Niğde’de beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle 15 Ocak Perşembe günü il genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Malatya’nın Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim yapılmayacak.

Rize’nin Güneysu ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, Andırın ilçesinde Altınyayla Mahallesi Şehit Ebubekir Sel İlk ve Ortaokulu, Geben Mahallesi Yunus Emre İlkokulu, Şehit Ramazan Avcı Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Ahmet Boz Ortaokulu, Akifiye İlk ve Ortaokulu ile Rıfatiye Mahallesi Şehit Mücahit Emre İlk ve Ortaokulu’nda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca Göksun ilçesinde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayıldı.