Son Mühür- TFF’nin resmi açıklamasına göre Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) sorumluluğunu Ali Şansalan üstlenecek. Haftanın en önemli maçlarından biri olarak görülen derbide Şansalan’ın vereceği kararlar merakla bekleniyor.

Maç saat 20.00’de başlayacak

Ligde zirve mücadelesi veren iki takım bu akşam Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak dev maç saat 20.00’de start alacak. Tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Ali Şansalan kimdir?

17 Mart 1988’de Balıkesir’de doğan Ali Şansalan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 2010 yılında mezun oldu. Hakemlik kariyerine 2009’da Çanakkale bölgesinde başlayan Şansalan, 2017 yılında ilk Süper Lig maçını yönetti.

Kritik maçlarda görev alan bir isim

Son yıllarda Süper Lig’de yönettiği önemli karşılaşmalarla dikkat çeken Şansalan, derbilerde ve Türkiye Kupası finallerinde de görev alarak adından sıkça söz ettirdi. Türk futbol kamuoyunun yakından tanıdığı hakem, bu akşamki derbide VAR sorumluluğunu üstlenecek.