Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşerek sürüyor.

Dizi-film ve medya dünyasından isimlerin de yer aldığı dosyada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Savcılık işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sevk edilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

7 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan fenomen ve magazin yazarı Cihan Şensözlünün savcılık ifadeleri alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli süreçte karar aşamasına geçildi.

6 isim hakkında tutuklama talebi

Savcılık, şüphelilerden Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü, Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit’i “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

İsmail Ahmet Akçay hakkında ise aynı fuhuş suçlamasına ek olarak “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklama talep edildi.

Eser Gökhan Küçükerol da “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

6 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi, savcılık tarafından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Türedi’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 6 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3. dalga operasyonda ünlü isimler de gözaltına alınmıştı

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 3. dalga operasyonda, cuma günü aralarında oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Akçay’ın, aynı dosyada hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun şoförü olduğu da ortaya çıkmıştı.

Kasım Garipoğlu’nun evinde arama, tüm mal varlığına el koyma kararı

Soruşturma kapsamında, Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu’nun adresinde yapılan aramalarda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.

Aramalarda;

Ruhsatlı ve ruhsatsız tabancalar,

Tabanca fişekleri,

Çok sayıda ve çeşitli uyuşturucu madde,

Uyuşturucu kullanım aparatları,

Sahte dolarlar ele geçirilmişti.

Başsavcılık, Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konulmasına karar vermişti.

Fenomen ve magazin yazarı Cihan Şensözlü de dosyada

Kamuoyunda “Cihanna” ismiyle tanınan ve Hürriyet Gazetesi’nde magazin yazıları kaleme alan Cihan Şensözlü hakkında, uyuşturucu dosyasına ek olarak fuhuş soruşturması kapsamında da işlem başlatıldığı öğrenilmişti.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Şensözlü’nün savcılık ifadesi de tamamlandı ve tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Ezgi Eyüboğlu serbest bırakılmıştı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı. Eyüboğlu hakkında şu aşamada herhangi bir tutuklama veya adli kontrol kararı bulunmuyor.