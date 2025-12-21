Son Mühür- CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı haberlerin ardından ölüm ve işkence tehditlerinin hedefi oldu.

Tokaz’ın kişisel telefon numarasının sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, çok sayıda kullanıcı tarafından açık şekilde tehdit edildiği ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeler üzerine tehdit içerikli paylaşımlar ve mesajlar savcılık tarafından incelemeye alındı.

Telefon numarası paylaşıldı, tehditler arttı

Edinilen bilgilere göre, bazı sosyal medya hesapları Merve Tokaz’ın telefon numarasını sanal ortamda yayarak muhabiri doğrudan hedef haline getirdi.

Paylaşımların ardından Tokaz’a yönelik ölüm, işkence ve can güvenliğini tehdit eden mesajların sayısında ciddi artış yaşandı.

Söz konusu tehditlerin organize bir linç kampanyasına dönüştüğü değerlendirilirken, savcılığın delil toplama sürecini başlattığı öğrenildi.

Tokaz: “Kadına şiddeti bu kez bizzat kendim yaşıyorum”

Yaşadığı tehditler üzerine X hesabından bir açıklama yapan Merve Tokaz, kamuoyuna seslenerek mesleğini hedef alan saldırılara tepki gösterdi. Tokaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Genç bir kadın gazeteci kardeşiniz olarak onlarca kadına şiddet haberini takip ettim. Ancak kadına şiddeti bu kez bizzat kendim yaşamaktayım. Yaklaşık iki gündür sürekli olarak hedef gösterilmekte ve ölüm tehditleri almaktayım.”

“Aktardığım bilgiler resmi kaynaklara dayalıdır”

Tokaz, Sadettin Saran’a ilişkin haberin içeriğine de açıklık getirerek, yapılan yayının tamamen resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayandığını vurguladı. Açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Sadettin Saran beyin adli makamlar tarafından ifadeye çağrılması konusunda benim yaptığım sadece adli makamlardan aldığım bilgileri bire bir ve tarafsız şekilde izleyiciye aktarmaktır.”

“Mesleğim benim şerefimdir”

Kendisi hakkında sosyal medyada algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Tokaz, spor kulübü aidiyeti üzerinden yapılan ithamlara da net bir dille yanıt verdi: “Galatasaraylı olduğumu söyleyip hakkımda algı yapmak isteyenlere cevabım; mesleğim benim şerefimdir.”

“Beni hedef gösterenler arasında gazeteciler de var”

Tokaz, kendisini hedef alan paylaşımlar arasında yalnızca anonim hesapların değil, kendilerini camiayla bağlantılı gösteren kişilerin ve bazı gazetecilerin de bulunmasının kendisini derinden üzdüğünü ifade etti:

“Beni hedef gösterenler arasında kendilerini camiayla bağlantılı gösterenlerin yanı sıra gazeteci büyüklerimin de olmasına çok üzüldüm.”

“Failler sanal medyada apaçık ortada”

Can güvenliği endişesini açıkça dile getiren Tokaz, olası bir saldırı durumunda sorumluların belli olduğunu vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Eğer başıma bir şey gelirse failleri sanal medyada apaçık ortadadır. Bu noktada en başta ilahi adalete ve Türk yargısına güveniyorum. Saygılarımla…”