Son Mühür - Telefon dolandırıcıları faaliyetlerine devam ediyor. Artık bilinmeyen ve yabancı numaralardan arayan dolandırıcılar, “sessiz” tuzak yöntemiyle birçok kişiyi hedef alıyor. Uzmanlar, vishing (sessiz oltalama) konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “Tanımadığınız veya bilmediğiniz bir numara aradığında önce karşı taraftan ses gelmesini bekleyin; hemen ‘alo’ demeyin” uyarısında bulundu.

Dolandırıların yeni yöntemi: Sessiz çağrı

Sabah’ın haberine göre son dönemde artan bilinmeyen ve yabancı numara aramaları, ciddi bir siber güvenlik riski olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, siber dolandırıcıların kimlik avı ve “vishing” (sesli oltalama) saldırıları için sessiz arama yöntemini kullandığını belirtiyor. Bu tür aramaların, organize dolandırıcılık planlarının keşif safhası olduğu ifade ediliyor. Dolandırıcılar önce telefonu açan, tepki veren ya da merak edip karşılık veren kişileri tespit ediyor; ardından bu numaraları banka görevlisi, kargo şirketi ya da resmi kurum temsilcisi gibi davranarak yeniden arayıp kimlik avı girişiminde bulunuyor.

Numaranın tespiti yapıyorlar

Özellikle sessiz aramalar, çoğunlukla bilinmeyen veya gizli numaralardan geliyor ve telefonu açan kişi derin bir sessizlikle karşılaşıyor. Kullanıcı “Alo” veya “Efendim” dediği anda arama aniden sona eriyor; böylece dolandırıcılar numaranın aktif olup olmadığını doğrulamış oluyor. Siber güvenlik uzmanları, bu tür tehditlere karşı uygulanabilecek önlemleri şu şekilde özetledi: Sessiz aramalara karşı tepki vermeyin.

Telefonda ses yoksa “Alo” demeden görüşmeyi sonlandırın.

Numara, banka ya da resmi kurum gibi görünebilir; kapatıp ilgili kurumun gerçek hattını siz arayın.

Kişisel verilerinizi paylaşmayın; hiçbir resmi kurum telefonda şifre, kart bilgisi veya para transferi talep etmez.

“Evet” gibi onay ifadelerinden uzak durun; sesiniz kötüye kullanılabilir.

Şüpheli numaraları engelleyip bildirin.

Size çaldırıp kapatan numaraları geri aramayın; bu yöntem dolandırıcılık amaçlı olabilir.

Telefonun yönlendirmelerine göre işlem yapmayın; arayan kişinin sizin bazı bilgilerinizi bilmesi onu resmi kılmaz.

Cihazınızda mutlaka güncel bir güvenlik uygulaması bulundurun.