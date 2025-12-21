Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daha önce stajyer lise öğrencisi kız çocuklarına yönelik cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen olayların ardından, Meclis bu kez de bir kadın personelin yaptığı şikayetle sarsıldı. Yeni iddia, TBMM bünyesinde görev yapan üst düzey bir çalışan hakkında.

Stajyer kız çocuklarına yönelik taciz iddiası kamuoyunu ayağa kaldırmıştı

Geçtiğimiz haftalarda TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan lise öğrencisi kız çocuklarının cinsel tacize uğradığının ortaya çıkması, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üç personel görevden alınmış ve tutuklanmıştı. Söz konusu gelişme, Meclis’teki çalışma ortamına ilişkin ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Bu kez iddia bir kadın personelden geldi

T24’ün haberine göre; TBMM şimdi de yeni bir taciz iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre, Mustafa Şentop’un Meclis Başkanlığı döneminde üst düzey görevlerde bulunduğu ve kendisine yakınlığıyla bilinen bir TBMM çalışanı hakkında, hizmetli kadrosunda görev yapan bir kadın tarafından şikayet dilekçesi verildi.

WhatsApp yazışmaları dilekçeye eklendi

Kadın çalışanın sunduğu şikayet dilekçesinde, taciz iddialarını desteklediği belirtilen WhatsApp yazışmalarının da yer aldığı öğrenildi.

Dilekçenin ardından TBMM Genel Sekreterliği tarafından inceleme başlatıldı. Süreç kapsamında söz konusu yazışmaların incelendiği, iddiada bulunan kadın ile hakkında şikâyet bulunan personelin ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

İnceleme idari boyutta sürüyor

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, hakkında şikayet bulunan kişiyle ilgili yürütülen sürecin şu aşamada idari inceleme kapsamında devam ettiği belirtildi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından, elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

“Süreç gizlilikle yürütülüyor”

TBMM yetkilileri, soruşturma sürecinin gizlilik esasına uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Tarafların haklarının korunmasının öncelikli olduğu belirtilirken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla süreç tamamlandığında gerekli açıklamaların yapılabileceği kaydedildi.