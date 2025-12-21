Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşüldü.
320 oyla kabul edildi
Uzun süren görüşmelerin ardından 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi. Bütçe teklifi üzerindeki oylama, Genel Kurul’daki yoğun tartışmaların ardından yapıldı.
Genel Kurul’da sert tartışma
Görüşmeler sırasında tansiyon yükseldi. AK Parti ile CHP arasında yaşanan sert tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Oturuma ara verildi
Yaşanan arbede nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına kısa süreli ara verildi. Aranın ardından görüşmelere devam edilirken, bütçe teklifine ilişkin oylama tamamlandı.
Ayrıntılar geliyor...