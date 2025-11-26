Son Mühür- YouTube kanalında yayımladığı bazı içeriklerde kullandığı ifadeler gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Silivri’deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme kararı açıklandı.

Tutuklama ve soruşturma süreci

Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olduğu belirtilen tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. 22 Haziran’da gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama işleminin ardından Altaylı, Silivri Cezaevi’nde kalmaya devam ediyor.

İlk duruşma ve erteleme

Altaylı’nın ilk duruşması da Silivri’de yapıldı. Mahkeme heyeti, o oturumda gazetecinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosya savcılığa gönderilmiş, mahkeme duruşmayı 26 Kasım tarihine ertelemişti.

Karar açıklandı

Bugün görülen ikinci duruşmada, savunma ve esas hakkındaki mütalaa tamamlandı. Mahkemenin kararı 4 yıl 2 ay hapis cezası olarak tutukluluk halinin devamı olarak açıklandı.

Kararın duyurulmasının ardından duruşma salonunda çeşitli tepkiler yükseldi. Alınan kararın İstinaf Mahkemesi’ne taşınacağı bildirildi.

Altaylı, dosyaları fırlattı

Kararın açıklanmasının hemen ardından Fatih Altaylı’nın elindeki dosya ve notları havaya atarak salonu terk ettiği öğrenildi.