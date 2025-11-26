Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal işlemlerde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonomiyi sınırlandırmak amacıyla kapsamlı bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslak, yüksek tutarlı para hareketlerinin artık beyan edilmesini zorunlu kılıyor.
Yeni sistem, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve transfer tutarına göre farklı beyan yöntemleri uygulanacak.
Kademeli beyan zorunluluğu
Tebliğ taslağı, tutara göre üç kademeli bir bildirim sürecini hayata geçiriyor:
200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemler
Kullanıcılar işlemle ilgili kısa bir açıklama yapmak zorunda olacak.
2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler
Bu tutardaki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.
20 milyon TL ve üzeri işlemler
Detaylı açıklama zorunlu olacak ve beyana dayanak teşkil eden belgeler sisteme eklenecek. Bankalar, transfer türüne göre kullanıcıya uygun beyan seçeneklerini sunacak. Ayrıca “bireysel ödeme” gibi genel açıklamalar için en az 20 karakterlik açıklama yapılması gerekecek.
Uluslararası standartlara uyum
MASAK, düzenlemenin uluslararası mali şeffaflık standartlarını belirleyen FATF kriterleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Taslak hazırlanırken risk analizi raporları, ulusal değerlendirme sonuçları ve diğer ülkelerdeki uygulamalar da dikkate alındı.
Muaf tutulan işlemler
Yeni beyan zorunluluğu bazı finansal hareketleri kapsamıyor. Bunlar:
Kamu kurumlarının yaptığı işlemler
Bankalar arasındaki transferler
ATM’den gerçekleştirilen düşük tutarlı işlemler
Bu kategorideki para hareketlerinde kullanıcılar beyan yükümlülüğüne tabi olmayacak.
Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak
Yeni tebliğ hükümlerine uymayan finansal kuruluşlara, 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar getirilecek. Bankalar, müşterilerinin beyan sürecine uygun hareket ettiğini teyit etmekle yükümlü olacak.
Düzenleme ne zaman yürürlüğe giriyor?
Yüksek tutarlı IBAN ve EFT işlemlerine yönelik yeni şeffaflık kuralları 1 Ocak 2026’da uygulamaya alınacak. Bu tarihten sonra beyan şartlarını yerine getirmeyen kullanıcıların işlemleri gerçekleştirilmeyecek.