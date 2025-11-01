Son Mühür/ Osman Günden- Geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de kaybolan ve 15 Ekim’de Van’ın Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümü yeniden gündeme taşındı.

Adli Tıp Kurumu raporlarında cinsel saldırı bulgularına rastlanması, genç kızın ölümüne ilişkin “cinayet” iddialarını güçlendirdi. Kamuoyunda yeniden yankı uyandıran olay, Rojin’in ailesinin açıklamalarıyla farklı bir boyut kazandı.

Baba Kabaiş’ten çarpıcı iddia: “Konuşursak okuldan atarlarmış”

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, katıldığı bir yayında kızının okulu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yaşadıkları bir olayı anlattı.

Eşiyle birlikte okula gittiklerini belirten Kabaiş, “Bir öğrenci yanımıza geldi. ‘Biz konuşursak bizi okuldan atarlar, sorguya çekerler’ dedi. Rektör tembihlemiş” ifadelerini kullandı.

Rektörlüğe tepki: “Kameralar neden siyah-beyaz oldu?”

Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünün ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi önünde 18 gündür süren adalet nöbetine katılarak tepkisini dile getirdi.

Rektörlüğün öğrencilerin eylemlerini engellemeye çalıştığını iddia eden Kabaiş, “Kameraları neden siyah beyaza çevirdiniz, neden 17 saat sonra haber verdiniz?” diyerek sorumlulara seslendi.