Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Beykoz’da yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

500 bin liralık tazminat talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz’da düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ifadeler kullandığını belirtti. Aydın, bu kapsamda Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu ifadelerin “yakışıksız, mesnetsiz ve akıl dışı” olduğu savunularak, ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz mitinginde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD eski Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Özel, bu ilişkilerin Türkiye açısından risk oluşturduğunu savunarak, Erdoğan’ın kişisel geleceği ve beklentileri doğrultusunda hareket ettiğini iddia etmişti. Özel konuşmasında, Türkiye’nin çıkarlarının ikinci plana atıldığını öne süren ifadeler kullanmıştı.