Son Mühür- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende hazır bulunan subay ve astsubaylara seslendi. Erdoğan, “Karşımdaki tablo Türkiye’nin güvenlik duvarıdır. Bu tablo, yarınlarımız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir. Her birinizle, aileleriniz ve hocalarınız kadar gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni görevler ve başarı temennisi

Cumhurbaşkanı, akademiden mezun olan subay ve astsubayların ülkenin dört bir yanında görev alacağını belirterek, “Cennet vatanımızın farklı birimlerinde görev üstlenecek tüm subay ve astsubaylarımıza başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum. Misafir subaylarımız da ülkelerine döndüklerinde bizden selam götürsünler” dedi.

Tarih ve geleneğe vurgu

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Aziz milletimiz binlerce yıllık şerefli bir tarihe sahiptir. Anadolu’ya dün gelmedik, tarih sahnesine yeni çıkmadık. Eserlerimiz ve değerlerimizle geniş bir coğrafyayı işledik” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz’un yıl dönümlerine dikkat çekerek, “Bu zaferlerden aldığımız ilhamla istikbali inşa ediyoruz. Tarihimizi tamamıyla sahipleniyoruz. Köklü bir millet olarak geleceğe güvenle bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gönül coğrafyasında yaşanan insani krizler

Erdoğan, konuşmasında Gazze başta olmak üzere mazlum halkların yaşadığı sıkıntılara değinerek, “Açlıktan etleri sırtlarına yapışmış masum çocukların görüntüleri hepimizi derinden etkiliyor. Siyonist cinayet şebekesi ve zulmü devam ettiremez; zalimler mutlaka kaybedecektir” dedi.

Genç subay ve astsubaylara tavsiyeler

Cumhurbaşkanı, mezun olan subay ve astsubaylara seslenerek, “Sizler bu toprağın sessiz nöbetçileri, milletimizin umudusunuz. Meslek hayatınız boyunca devletimize ve milletimize aşkla hizmet edeceksiniz. Kadın erkek ayrımı olmaksızın herkesin kurumu onurla temsil edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Devletin güvenliği ve hukuk vurgusu

Erdoğan, hükümet olarak genç subayların görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli imkanların sağlanmaya devam edileceğini belirterek, “Suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Türkiye’nin huzuruna kastedenler, devletimizin tüm güvenlik güçleriyle karşılaşacaktır” dedi.

Konuşmasını mezunları ve onları yetiştirenleri tebrik ederek sonlandıran Erdoğan, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden mezun olan 5 bin 11 subay ve astsubayımızı bir kez daha kutluyorum. Ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize güveniyor, alnınızdan öpüyorum” diye konuştu.