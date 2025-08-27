Son Mühür- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP ve altı muhalefet partisinin olağanüstü toplantı çağrısına olumlu yanıt vererek Meclis’in 29 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplantıya çağrıldığını açıkladı.

İsrail’in saldırıları Türkiye’de harekete geçirdi

Gazze’de devam eden saldırılar ve bölgede yaşanan insani krizler, Türkiye’de parlamenter gündemi acil olarak şekillendirdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, saldırı altındaki bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Genel Kurul’un toplanmasına karar verdi.

Hakan Fidan bilgilendirme yapacak

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantının Anayasa'nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7’nci maddeleri gereğince gerçekleştirileceğini belirterek, toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendireceğini duyurdu.

7 siyasi parti ortak talepte bulundu

Meclis’te temsil edilen yedi siyasi parti de TBMM Başkanlığı’na ortak dilekçe sunarak, olağanüstü toplantı çağrısına destek verdi. CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçede, Gazze’deki insanlık dışı saldırıların durdurulması ve insani yardım ulaştırılabilmesi için Genel Kurul’un acil toplantıya çağrılması talep edildi.