Son Mühür- Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 yılı ekim ayına ilişkin E-TÜFE (Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

ENAG verilerine göre, ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,74 oranında artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon oranı yüzde 60 olarak hesaplandı.

Aylık artış hız kesmedi

ENAG’ın açıkladığı verilere göre, ekim ayında fiyat artışları önceki aya kıyasla bir miktar yavaşlasa da yükseliş eğilimi devam etti.

Eylül ayında açıklanan E-TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,79 artmıştı. Ekimdeki yüzde 3,74’lük artış, fiyatlardaki genel yükselişin sürdüğünü ancak artış hızında sınırlı bir düşüş yaşandığını gösterdi.

Yıllık enflasyon yüzde 60’a geriledi

ENAG verilerine göre, son 12 aylık dönemdeki (yıllık) fiyat artışı yüzde 63,23’ten yüzde 60’a geriledi. Bu durum, baz etkisinin devreye girmesiyle yıllık oranda sınırlı bir gevşeme olduğunu ortaya koydu.

TÜİK verileri bekleniyor

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim 2025 enflasyon verilerini saat 10.00’da açıklaması bekleniyor.