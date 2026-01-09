Son Mühür - TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşıyla ilgili kanun teklifini Meclis’e sundu. Teklifte, 2026 yılı için en düşük emekli maaşının 20 bin lira olarak belirlenmesi öngörülüyor.

Yüzde 18,47 zam

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, en düşük emekli maaşı yüzde 18,47 oranında artırılmış olacak. Bu artış, Türkiye genelinde 4 milyondan fazla emekliyi doğrudan etkileyecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek Yaklaşık 4,3 milyon emekliyi kapsayan zam süreci şöyle işleyecek: Kanun teklifi önce TBMM’ye sunulacak ve ardından komisyonda ele alınacak. Daha sonra teklif TBMM Genel Kurulu’na gelecek ve burada oylanacak. Meclis’ten geçmesi halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.