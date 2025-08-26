Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz, Trabzon'da gözaltına alındı. Yılmaz'ın gözaltı işleminin, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu'nun hem çocukluk arkadaşı hem de aile avukatı olan Yılmaz, memleketi Trabzon'da sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Yılmaz, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul'a sevk edilmek üzere yola çıkarıldı. Gözaltı kararının, İBB'de devam eden yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir soruşturma dosyasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve gözaltı gerekçesi netlik kazanmadı.

Gazeteci Altan Sancar sosyal medya hesabında, "Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aile avukatlarından Nusret Yılmaz bu sabah gözaltına alındı" sözleriyle paylaştı.

Daha önce de avukat tutuklanmıştı

İmamoğlu'nun avukatlarına yönelik bu operasyon, bir ilk değil. Daha önce de avukatlarından Mehmet Pehlivan ifadeye çağrılmış ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Siyaset çevreleri ve kamuoyu, avukat Yılmaz'ın gözaltına alınmasının bu sürecin bir parçası olup olmadığını merak ediyor.