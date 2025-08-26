Son Mühür- Tuluğ Özlü isimli bir kadın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yıllar önce Mesut Süre tarafından tacize uğradığını öne sürdü. Üniversite öğrencisi olduğu dönemde yaşandığını belirttiği olayda Özlü, “Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha görüşmedim. O yemeği unutamıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yemek yeme bahanesiyle eve davet etti”

Özlü, yaptığı açıklamada Mesut Süre ile ilk olarak bir dergi çalışması kapsamında tanıştığını, ardından bir staj programı görüşmesi için iletişim kurduklarını söyledi. Görüşmenin Beşiktaş’taki bir çay bahçesinde gerçekleştiğini aktaran Özlü, daha sonra Süre’nin “dışarıda para harcamayalım, evde yemek var” diyerek kendisini evine davet ettiğini ve burada tacize uğradığını iddia etti.

“Beyefendi komedyen diye biliniyor”

Yaşadığı olayı detaylı şekilde anlatan Özlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Mesut Süre beni kolumdan tutarak koltuğa yatırdı ve üzerime çıktı. Öpmeye çalıştı. Güçlükle altından kalkabildim. Derhal evden çıktım. O günden sonra kendisiyle bir daha hiç görüşmedim.”



Özlü, “cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen” olarak anılan Süre hakkında konuşmanın kendisi için kolay olmadığını, iddialarını kanıtlayacak mesajların ise yıllar içerisinde silindiğini ifade etti. “Tek gösterebileceğim şey, dergideki makale. Ve tek verebileceğim detay yediğimiz yemeğin ıspanak olması. O yemeği unutamıyorum” dedi.

Yapımcı şirketten açıklama

İddiaların ardından, Mesut Süre’nin sunduğu “İlişki Testi” programının yapımcısı İda İletişim, komedyenle yollarını ayırdıklarını duyurdu. Yapımcı şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz, mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi’nden duyurmaya söz veriyoruz.”

Süre sessizliğini koruyor

Mesut Süre hakkında ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı uyandı. Ancak Süre, şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.