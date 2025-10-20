Son Mühür- Edinilen bilgilere göre Emniyet birimleri, İBB soruşturmasıyla bağlantılı olarak Murat Tomruk’a resmi çağrı gönderdi. Çağrı üzerine Tomruk’un önümüzdeki günlerde adliyeye giderek ifadesini vereceği öğrenildi.

Soruşturma detayları gizli tutuluyor

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmanın içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin gizlilik kararı kapsamında devam ettiği belirtildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

