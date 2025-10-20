Son Mühür - Geçtiğimiz hafta evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek, yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ediyor.

Fatih Ürek’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz.

Kalp durduğunda, 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz"

''Herkesin tek dileği...''

Bu sırada Fatih Ürek’le ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Ürek’in zayıflama iğnesi kullandığı ve bu durumun kalp krizine yol açmış olabileceği öne sürüldü. Şarkıcıyla ilgili bu iddialara, yakın dostu ve işletmeci İzzet Çapa açıklık getirdi. Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çapa, şu ifadeleri kullandı: "Az önce Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor… Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek. Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde.Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli. O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz… Ayrıca bazı yerlerde geçen 'zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum… Hastanenin telefonları susmuyor, herkes merakta, herkes endişeli… Ama ne olur yanlış bilgilere değil, sevgiye tutunalım"