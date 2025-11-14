Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma sonucunda, Investco Holding bünyesinde faaliyet gösteren 20 grup şirketinin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Şirketlerde operasyonel duraksama

Kayyum atamasına gerekçe olarak, şirketlerdeki tutuklu yöneticiler, art arda yaşanan istifalar ve yönetimdeki aksaklıkların ticari faaliyetlerin ciddi şekilde aksamasına yol açması gösterildi. Bu durum, grup şirketlerinin operasyonlarını durma noktasına getirdi.

Kayyum atanan 20 şirket

Investco Holding çatısı altında TMSF yönetimine geçen şirketler şu şekilde sıralanıyor:

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Verusa Holding A.Ş. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. İnnosa Teknoloji A.Ş. Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Pan Teknoloji A.Ş. Şişli Enerji A.Ş. Ortaköy Enerji A.Ş. Standard Boksit A.Ş. Ata Elektrik Enerjisi A.Ş. Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Core Engage Yazılım A.Ş. Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş.