Son Mühür - Kış mevsiminin beklenenden önce etkili olmaya başlaması, trafikte güvenlik önlemlerinin de hızlanmasına yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yıl kış lastiği zorunluluğunun başlangıç tarihini öne çekerek önemli bir düzenleme yaptı. Normalde Aralık ayında başlayan uygulama, bu yıl Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.

Zorunlu hale getirildi

Soğuk hava dalgası ve artan buzlanma riski nedeniyle harekete geçen Bakanlık, sürücüleri uyararak uygulamanın 5 ay boyunca geçerli olacağını duyurdu. Açıklamada, özellikle ticari araçlar için kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu, özel araç sahiplerine ise güvenli sürüş için kış lastiği kullanmaları şiddetle tavsiye edildiği ifade edildi.

Yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık” 5 Bin TL'lik ceza "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak”