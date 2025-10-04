Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Norveç’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye Halter Federasyonu’nun açıklamasına göre, Forde kentindeki organizasyonda Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi olurken, toplamda 324 kilo ile rekor kırarak şampiyonluğa ulaştı. Bu başarısıyla Türkiye’ye 15 yıl aradan sonra dünya şampiyonluğu kazandıran milli halterci, silkmede ise 179 kilo ile gümüş madalya elde etti. Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Ferdi Hardal ise koparmada 135 kilo kaldırarak dördüncü sırada yer aldı.