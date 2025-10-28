Son Mühür- Deprem, Balıkesir merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde ve komşu iller olan Manisa, İzmir ve Kütahya’da da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, sarsıntı sonrası bölgede olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

AFAD ekipleri, depremin ardından bölgedeki durumu yakından takip ediyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtildi. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Sındırgı bölgesi fay hatları üzerinde

Uzmanlar, Balıkesir ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, bölgedeki küçük ölçekli depremlerin sık sık yaşandığını belirtiyor. 4.0 büyüklüğündeki bu sarsıntının, bölgedeki doğal sismik hareketliliğin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.