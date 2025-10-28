Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Valiliği himayesinde ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “İzmir Zekâ Oyunları Projesi” (İZOP) kapsamında düzenlenen “Akıl ve Zekâ Oyunları İl Finali”, Cumhuriyetin 102’nci yılı etkinlikleri içinde Konak Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Vali Yardımcısı Erhan Karahan, Millî Eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci programa katıldı.

İzmir’de okul ve ilçe etaplarında toplam 30 bin öğrenci yarışma maratonuna dahil olurken, 4 bin 500 öğrenci ilçe finallerine çıkma hakkı elde etti. İl finalinde Mangala ve Pentago oyunlarında ilçelerinde şampiyon olan 180 öğrenci, 102 gönüllü hakem ve 102 danışman öğretmen görev aldı.

Meydan kırmızı-beyaz renklere büründü

Program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile açıldı. Ardından İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan konuşma yaptı. Cumhuriyet temalı süslemeler ve Türk bayraklarıyla donatılan meydanda oluşturulan turnuva alanı ay-yıldız formunda düzenlendi. Etkinlik gün boyunca beş tur üzerinden tamamlandı.

Zekâ ve strateji yarışında kazananlar belli oldu

Mangala ve Pentago kategorilerinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın elinden aldı.

“Çocuklarımız düşünmeyi ve doğru karar vermeyi öğreniyor”

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İZOP’un önemine dikkat çekerek, “Zekâ oyunları çocuklara düşünme, sabretme ve doğru karar verme becerileri kazandırıyor. İş birliği ruhunu güçlendiriyor. İZOP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefleriyle örtüşen somut bir başarı ortaya koyuyor. Emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederim” dedi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.