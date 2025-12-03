Son Mühür- Açıklamaya göre Abdullah Öcalan, son dönemde artan süreç karşıtı söylemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, geçmiş çözüm dönemlerinde görülen sabotaj girişimlerini hatırlattı. Öcalan’ın, tüm çözüm süreçlerinde karşılaşılan “darbe mekaniği” benzeri bir alışkanlığa dikkat çektiği ifade edildi. Bunun klasik bir darbe girişimi olarak değil, süreci ilerletecek her adımın karşısına yeni engeller çıkarılması şeklinde okunması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Öcalan’ın ayrıca, “Norm dışı güçlerin taşıyıcılığını bugün bazı çevrelerin üstlendiğini, buna karşılık Türkiye’nin bir yüzyıl boyunca etkisini gösteren darbe geleneğini aşmaya dönük siyasi ve toplumsal iradenin ise güç kazandığını” dile getirdiği belirtildi.

‘Barış yasası’ vurgusu

Heyetin paylaşımında, Öcalan’ın Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemi “geçiş süreci” olarak nitelediği ve bu süreçte bütünlüklü, hukuka dayanan bir barış yasasının hayata geçirilmesiyle siyasi şiddet ve demokrasi dışı müdahalelerin gündemden çıkabileceğini ifade ettiği aktarıldı. Öcalan’ın bu düzenlemeyi “barış yüzyılına geçiş yasası” olarak tanımladığı, 27 Şubat tarihli açıklamalarının da bu açıdan yol gösterici olduğunu söylediği belirtildi.

‘Kardeşçe yaşama hedefi’ hatırlatıldı

Açıklamada Öcalan’ın, atılan her adımın üstlendikleri sorumluluğun bir parçası olduğunu ve bu topraklarda kardeşçe, bir arada yaşama hedefinin altını çizdiği ifade edildi.

‘Demokratik çözüm için ortak irade’

Öcalan’ın değerlendirmelerine göre, Türkiye’de yönetim ve siyasi aktörlerin ülkenin sorunlarına tutarlı yaklaşması, demokratik çözüm süreçlerine ortak olması büyük önem taşıyor. Açıklamada, bu sürecin Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlayacak bir zemin oluşturduğunu ve “demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle kurma süreci” olarak nitelendirildiği aktarıldı.

‘Kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz’

Son olarak Öcalan’ın, devam eden sürece dair iradelerinin güçlü olduğunu ve kararlı duruşlarını sürdürdüklerini bir kez daha dile getirdiği belirtildi.