Son Mühür- Anayasa Mahkemesi (AYM), Balıkesir’de yürütülen bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Signal uygulaması üzerinden yapılan yazışmaların örgütsel iletişim delili olarak değerlendirilebileceğine hükmetti. Kararda, mesaj içerikleri ile para transferi hareketlerinin birlikte incelendiğinde, uygulamanın örgütsel amaçla kullanıldığına dair kuvvetli suç şüphesinin oluşabileceği vurgulandı.

Başvurucu tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu iddia etti

Hüsame Emre adlı başvurucu, tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürerek AYM’ye başvurdu. Başvuruda, Signal üzerinden yapılan görüşmelerin örgüt delili olarak kabul edilemeyeceği savunuldu.

Mesaj içerikleri ve para transferi delil niteliği taşıyor

AYM, soruşturma makamlarının ele geçirdiği yazışmalarda “emanet”, “selamla arıyorum”, “dolar-euro teslimi”, “kartsız işlem”, “acil ihtiyaç” ve “kaçış hazırlığı” gibi ifadelerin bulunduğuna dikkat çekti. Mahkeme, bu mesajların PTT ve banka kayıtları, ATM görüntüleri ile para gönderilen kişilerin örgüt bağlantılarıyla birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesi oluşturduğunu kaydetti.

Tutuklama gerekçesi

Kararda, başvurucunun “ticari ve insani ilişki” savunmasının soruşturmanın bu aşamasında yeterli bulunmadığı belirtildi. AYM, tutuklama kararının dayanağının kuvvetli suç şüphesi olduğunu ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurulduğunda hukuka uygun olduğuna hükmetti.