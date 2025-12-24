Son Mühür - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun yılın son toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda teşkilat çalışmaları, yaklaşan seçim süreci ve parti içi hazırlıklar ele alındı.

“2027’ye güçlü girmeliyiz”

Toplantıda konuşan Erdoğan, 2026 yılının seçimlere hazırlık açısından kritik olduğunu belirterek, 2027 yılına güçlü bir şekilde girilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, çalışmaların bu hedef doğrultusunda artırılması gerektiğini vurguladı. 21 Aralık Pazar günü başlayan üç aylar ve yaklaşan ramazan ayına da değinen Erdoğan, parti teşkilatlarına her günün en verimli şekilde değerlendirilmesi yönünde talimat verdi.

“Süreç hassasiyetle yürütülmeli”

Toplantıda “Terörsüz Türkiye” başlığı altında yürütülen sürece de değinen Erdoğan, bu konunun büyük bir hassasiyetle ele alınması gerektiğini söyledi. Erdoğan, mikrosiyaset ve bölgecilikten uzak, toplumun tamamını kapsayan bir dil kullanılması gerektiğini ifade etti.

“Surlarda gedik açılmamalı” uyarısı

Erdoğan, parti ve iktidarın bütünlüğüne zarar verecek tutumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Partimizin ve iktidarımızın surlarında gedik açılmaması için titiz davranmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel’den erken seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a erken seçim çağrısında bulundu. Özel, milletin iradesinin sandıkta ortaya konulması gerektiğini belirterek, seçim için mart ayını işaret etti.