Son Mühür/ Seçil Ünlü- CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde tutuklu bulunan 24 yaşındaki Türk denizci Ali Yol’un maruz kaldığı iddia edilen hak ihlallerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.

Özdemir, Yol’un sağlık durumu ve tutulma koşullarına ilişkin ciddi endişeler bulunduğunu belirterek, konunun diplomatik düzeyde ele alınması çağrısında bulundu.

İnternet kablosu iddiası sonrası tutuklama

Basına yansıyan bilgilere göre Hatay’ın Samandağ ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Yol, görev yaptığı gaz gemisinde gemi demirinin kazara denize düşmesi sonucu deniz altından geçen internet kablolarına zarar verdiği iddiasıyla yaklaşık iki ay önce tutuklandı.

Dördüncü kaptan olarak görev yapan Yol’un, olayın kasıt içermediğini savunduğu ancak soruşturma kapsamında Abu Dabi’de cezaevine gönderildiği belirtildi.

“Sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor”

Ali Yol’un ailesinin kamuoyuyla paylaştığı bilgilere dikkat çeken Özdemir, Yol’un astım hastası olduğunu ve tutukluluğu süresince gerekli sağlık hizmetlerine erişemediğini ifade etti.

Özdemir, genç denizcinin ciddi kilo kaybı yaşadığını, son derece soğuk koşullarda tutulduğunu ve yeterli beslenme ile hijyen imkanlarından mahrum bırakıldığını ileri sürdü.

İletişim kısıtlaması ve insan onuruna aykırı muamele iddiası

Özdemir, Ali Yol’un uzun süre ailesiyle telefonla iletişim kurmasına izin verilmediğini, temel ihtiyaçlara erişimin sınırlı olduğunu ve insan onuruyla bağdaşmayan muameleye maruz kaldığı yönünde güçlü iddialar bulunduğunu vurguladı. Bu durumun hem sağlık hem de can güvenliği açısından kaygı verici olduğunu belirtti.

Ailenin başvuruları sonuçsuz kaldı

Ailenin bugüne kadar ilgili kurumlara çok sayıda başvuruda bulunduğunu ancak somut bir sonuç alınamadığını aktaran Özdemir, soruşturma sürecinin uzamasına rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.

Ali Yol’un geçici olarak serbest bırakılması ya da Türkiye’ye dönmesine izin verilmesi yönündeki taleplerin de karşılıksız kaldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı’na yazılı soru önergesi

Yaşanan gelişmeler üzerine Özdemir, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazılı soru önergesi verdi.

Bakanlığa yöneltilen kritik sorular

Özdemir’in önergesinde şu sorular yer aldı: Birleşik Arap Emirlikleri’nde tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ali Yol’un durumu hakkında Bakanlığın bilgisi olup olmadığı, tutukluluğun hukuki gerekçesi ve yargı sürecine ilişkin resmi bildirim yapılıp yapılmadığı,

Abu Dabi Büyükelçiliği veya ilgili başkonsolosluk tarafından diplomatik girişimde bulunulup bulunulmadığı, konsolosluk yetkililerinin Yol’u ziyaret edip etmediği,

Tutulma koşulları ve temel insan haklarına erişim konusunda Birleşik Arap Emirlikleri makamları nezdinde resmi girişim yapılıp yapılmadığı ve sonuçları,

Soruşturma süreci devam ederken Ali Yol’un serbest bırakılarak gemisine dönmesi veya Türkiye’ye gelmesine izin verilmesi için diplomatik adım atılıp atılmadığı,

Ailenin Bakanlıktan talepte bulunup bulunmadığı ve bu kapsamda hangi işlemlerin gerçekleştirildiği.

“Devletin sorumluluğu yakından takip etmektir”

Özdemir, yurt dışında tutuklu bulunan Türk vatandaşlarının can güvenliği, sağlık hakkı ve insan onuruna uygun koşullarda tutulmasının devletin temel sorumlulukları arasında olduğunu vurguladı.

Ali Yol’un durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Özdemir, gerekli diplomatik adımların gecikmeksizin atılması çağrısında bulundu.